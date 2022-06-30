تسريب أسماء مرشحى حكومة ميقاتى يثير جدلا واسعا فى لبنان (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أثار تسريب أسماء مرشحى الحكومة اللبنانية الجديدة جدلا واسعا فى البلاد حيث تبادل الفريق السياسى المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون الاتهامات مع فريق عمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى بالإفصاح عن الأسماء قبل التشاور بشأنها وإعلانها بشكل رسمى خلافا للأصول والقواعد المتبعة فى هذا الشأن.





ونشرت المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام اللبنانية أسماء اعتبرت أنها التشكيل الوزارى الذى تقدم به ميقاتى لرئيس الجمهورية صباح اليوم، ليتبين بمرور الوقت صحة الأخبار المتداولة وخصوصا بعد نشر صورة ضوئية للوثيقة التى تقدم بها ميقاتى لعون والتى كتب فيها الأسماء المرشحة بخط يده.

على إثر ذلك، بدأت حملة من الاتهامات المتبادلة بين الفريق السياسى لرئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة المكلف حول مسئولية تسريب الوثيقة إلى وسائل الإعلام.

وأصدر المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة المكلف بيانا جاء فيه: "على أثر الضجة التى أثارها تسريب بعض المحيطين برئيس الجمهورية ميشال عون مسودة التشكيلة الحكومية التى سلمها ميقاتى إلى رئيس الجمهورية، عمد "من نفى التسريب" إلى توزيع خبر عبر أحد المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعى مفاده "أن الفريق المحيط بالرئيس ميقاتى هو من سرّب المسودة".

وأكد مكتب ميقاتى أن أسماء من سرب التشكيلة ومن سربت إليه من الصحفيين معروفة وموثقة بالوقائع والأدلة – على حد ما ورد بالبيان، مستشهدا على ذلك بوجود علامات أمام عدد من الأسماء المرشحة وخصوصا التى قد يعترض عليها فريق رئيس الجمهورية.

حكومة ميقاتي فى لبنان

واعتبر مكتب رئيس الحكومة المكلف إن القصد من تسريب التشكيلة واضح، معلنا وقف السجال لإنجاح السعى الحثيث لتشكيل الحكومة وصونا لمقام رئاسة الجمهورية.

وتضمنت الوثيقة المسربة - التى تبين صحتها - تشكيلة حكومية من 24 وزيرا بنفس تشكيل الحكومة التى انتهت ولايتها فى 22 مايو الماضى باستثناء تغيير فى 4 حقائب وزارية.

ووفقا لتشكيلة الحكومية المقترحة، يتولى نجيب ميقاتى منصب رئيس الوزراء، مع ترشيح الدكتور سعادة الشامى لمنصب نائب رئيس الحكومة والقاضى بسام مولوى لوزارة الداخلية والبلديات وياسن جابر جابر لوزارة المالية (بدلا من الوزير الحالى يوسف الخليل) وعبد الله بو حبيب للخارجية ووليد سنو للطاقة والمياه (بدلا من الوزير الحالى وليد فياض) وجونى القرم للاتصالات وعباس حلبى للتربية والتعليم وهنرى الخورى للعدل وموريس سليم للدفاع وعلى حمية للأشغال والنقل وفراس الأبيض للصحة وهكتور حجار للشئون الاجتماعية وناصر ياسين للبيئة ومصطفى بيرم للعمل وجورج بوشكيان للاقتصاد والتجارة (ليترك وزارة الصناعة ويتولى الاقتصاد خلفا للوزير الحالى أمين سلام) ووليد نصار للسياحة وعباس الحاج حسن للزراعة ومحمد وسام مرتضى للثقافة ووليد عساف للصناعة (خلفا للوزير الحالى جورج بوشكيان) ونجلا رياشى لشئون التنمية والإدارية وزياد المكارى للإعلام والنائب سجيع عطية للمهجرين (خلفا للوزير عصام شرف الدين) وجورج كلاس للشباب والرياضة.