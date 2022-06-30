جدة - نرمين السيد - وذكر موقع وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن بودانوف، خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، "عبر علانية عن تهديده بارتكاب أعمال إرهابية على أراضى روسيا والأراضى التى لا تسيطر عليها أوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تفتح قضية جنائية ضد رئيس المخابرات الأوكرانية بشأن تهديدات إرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.