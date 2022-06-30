بوتين: العملية العسكرية فى أوكرانيا ليست محددة بوقت معين.. وسنرد على الناتو

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترد بالمثل على نشر قوات للناتو فى السويد وفنلندا، لافتًا إلى أن أهداف العملية العسكرية فى أوكرانيا لم تتغير لكن هناك تعديل فى التكتيكات.





وأضاف بوتين، فى تصريحات له بحسب، قناة "سكاى "نيوز"، أن القوات الروسية تتقدم فى أوكرانيا وتحقق أهدافها، مشددًا على أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا لم تتغير ومن المحتمل تعديل "التكتيكات". وأكد "بوتين"، أن العملية العسكرية فى أوكرانيا ليست محددة بوقت معين.

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