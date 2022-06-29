مصدر يؤكد سلامة مخزون صوامع العقبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:59 مساءً - دوت الخليج :- طمأن مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين المهندس عماد الطراونة الأردنيين على سلامة المخزون الموجود في العقبة بعد الحادث الذي وقع في ميناء المدينة اليوم الاثنين.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن جميع الصوامع مصممة إنشائيا وهندسيا لمقاومة كل الظروف الخارجية من أشعة الشمس أو أي ظروف بيئية أو تسرب للغاز وهي محكمة الإغلاق في عملية التفريغ والتعبئة.

وأضاف، لا يوجد بواخر على الرصيف لشركة الصوامع منذ الأول من حزيران، مشيرا إلى أن الرصيف فارغ والكميات المخزنة من مادة القمح قليلة حوالي ثلاثة آلاف طن والشعير بحدود 30 الف طن وهي في صوامع محكمة الاغلاق.

واكد الطراونه أنه جرى احترازيا ايقاف العمل اليوم وغدا، لعمليات التفريغ والتوزيع والتشويل نهائيا، مبينا انه سيتم اخذ عينات وفحصها مخبريا للتأكد من سلامة المخزون من باب التأكد تحسبا لكل الاحتياطات الاحترازية.

وقال إنه سيتم تغذية كل مناطق الجنوب من خلال الصوامع الموجودة في عمان من مراكز الأعلاف والمطاحن، مؤكدا توفر مخزون كاف من مادة القمح.

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