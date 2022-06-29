كندا تدعم العراق بـ3.3 مليارات دولار لمواجهة التغير المناخى وشح المياه

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، دعمها لمشروع العمل المناخى التحفيزى فى العراق بـ3.3 مليارات دولار لحل مشكلة التغير المناخى، مبينة أن المشروع يوفر فرصة لتخفيف شح المياه.





وقال السفير الكندى فى العراق جريجورى جاليجان، فى كلمة له أثناء حفل إطلاق مشروع تحفيز العمل المناخى فى العراق وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الحكومة الكندية تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وحكومة العراق والمملكة المتحدة لدعم مبادرات التغيير المناخى، مبينا أن كندا تساهم فى هذا البرنامج ضمن برنامج المياه العابر للحدود لزيادة سعة العراق وقدرته.

وأضاف، أن المشروع الذى سنطلقه سيدعم حكومة العراق فى مجال المياه وتحديات الجفاف، مشيرا إلى أن هذا يسمح لحكومة كندا بدعم هذه المشاريع من خلال توفير 3.3 مليارات دولار بين 2021-2026، وكذلك حل مشكلة المياه فى العراق والتغير المناخى والتطور الاقتصادى.

وشدد جاليجان على ضرورة إدارة ملف المياه لتلبية هذه الاحتياجات وكذلك قلة المياه التى تؤدى إلى الهجرة وخاصة لسكان الأهوار إلى المناطق الحضرية، موضحا أن "نسبة انخفاض المياه فى العراق بلغت 75%".

وتابع أن "هذا المشروع يوفر فرصة للعمل مع الشركاء الدوليين والمحليين لإنجاز الأهداف المشتركة لاستدامة المناخ والبيئة"، مشددا على ضرورة أن "يبدأ العمل من الآن للتأثير على التغير المناخى".