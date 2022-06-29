العالم اليوم - بوتن: روسيا سترد إن أقام الناتو بنية تحتية في فنلندا والسويد

انتم الان تتابعون خبر بوتن: روسيا سترد إن أقام الناتو بنية تحتية في فنلندا والسويد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:15 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن روسيا سترد بالمثل إذا أقام حلف شمال الأطلسي بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتن قوله إنه لا يستبعد أن تشهد علاقات موسكو مع هلسنكي وستوكهولم توترا بسبب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

جاء تعليق بوتن بعد يوم من موافقة تركيا على محاولة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بعد أن اتفقت الدول الثلاث على حماية أمن بعضها البعض.