نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درايف.. نتائج الثالث المتوسط 2022 الكرخ الاولى pdf عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط 2022 الكرخ الاولى بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب صدورها، حيث واشكت عمليات التصحيح على الانتهاء، وفور انتهاء مراكز التصحيح منها، سوف يتم الشروع في عمليات التقدير والتأكيد من صحة العلامات المرصودة، ثم تقديم ملف النتائج إلى السيد وكيل الوزارة ليقوم باعتمادها رسميا، ثم تصدر نتائج الصف الثالث متوسط الكرخ الاولى 2022 على شبكة الإنترنت المعلوماتية، على أن يوفر لكم موثعكم موثع ثقفني روابط الاستعلام عنها سواء جوجل درايف أو روابط مباشر من خلال منصة نتائجنا الشهيرة أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية الذي لا يتواني ولا يدخر جهداً في نشر النتائج والتيسير على الطلبة.

موقع نتائج الثالث المتوسط 2022 الكرخ الاولى

إن الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2022 الكرخ الاولى لم يعد بالأمر الصعب كما كان منذ عدة أعوام، عندما كان على الطالب الذهاب إلى المدرسة من أجل التعرف على شهادة ثالث متوسط الدور الاول، حيث تأتي خطوة الأتمتة ونشر نتائج الطلاب بشكل إلكتروني ضمن منظومة الدولة في التيسير والتوجه إلى النظام فائق السرعة.

أما الآن سوف نستعرض سويا خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكرخ الاولى الدور الاول من خلال منصة نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية

اختيار محافظة الكرخ الاولى

إدخال الرقم الامتحاني

إدخال رمز التحقق الموضح أمامك.

الضغط على كلمة تسجيل دخول.

اختيار نتائج الطلاب للتعرف على نتيجة الطلاب في جميع المواد الدراسية.

الكرخ الاولى نتائج ثالث متوسط الدور الاول

الجدير بالذكر أن نسبة النجاح في نتائج الثالث المتوسط الكرخ الاولى مرتفع نوعا ما مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم العراقي، بعد تفقده مراكز التصحيح منذ أيام قليلة، وأكد على ارتفاع نسب النجاح في العينات العشوائية لمختلف المواد.

وكان الطلاب والطالبات قد خاضوا امتحانات الدور الاول من شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي المتوسط في دولة العراق الشقيقة منذ أسبوعين، ولم تتلقى وزارة التربية العراقية أي شكاوى من صعوبة الأسئلة.

كما يمكنك كتابة الرقم الامتحاني الخاص بك في تعليق تصلك نتائج الثالث المتوسط ممحافظة الكرخ الاولى من ثقفني فور صدورها.