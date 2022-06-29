استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور وتطبيق توكلنا الفصل الدراسي الثالث 2022

ازدادات عمليات البحث بكثرة خلال الساعات الأخيرة على بوابة نظام نور الإلكترونية للخدمات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على نتائج الطلاب للمراحل الدراسية المختلفة، سواء المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية للفصل الدراسي الثالث، مع العلم أن تم غلق رصد الدرجات في انتظار الاستظهار الرسمي عبر المنصة، ويُمكن الحصول عليها من خلال حساب التسجيل الخاص بالطالب، أو عبر حساب ولي الأمر، أو من خلال تطبيق توكلنا خدمات.

نتائج الطلاب نظام نور

هذا وقد أعلنت العديد من المدارس نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة، وذلك بعد إغلاق درجات الطلاب والطالبات عبر نظام نور وتطبيق توكلنا خدمات، وسط توقعات بارتفاع نسب هذا العام عن مثيلاتها من العام السابق، مع العلم أن النتيجة يُمكن الحصول عليها برقم الهوية الوطنية للمواطنين، أو من خلال رقم الإقامة للمقيمين المتواجدين داخل الأراضي السعودية، ويُمكن أيضًا استخراجها عبر الجوال من خلال تطبيق توكلنا.

خطوات الاستعلام عبر نظام نور

تسجيل الدخول عبر بوابة: نظام نور الإلكتروني للنتائج .

. تسجيل اسم المستخدم.

تسجيل رقم الهوية.

أو رقم الإقامة.

إضافة رمز التحقق

الضغط على زر التسجيل.

أو الدخول مباشرة.

ثم الضغط على رمز الاستعلام عن النتيجة.

اختيار الفصل الدراسي الثالث.

ثم الضغط على زر بحث

الاستعلام عبر تطبيق توكلنا خدمات

كما يُمكن استخراج النتائج من خلال تطبيق خدمات الجديد المتاح عبر الجوالات الذكية للطلاب وأولياء الأمور، وذلك بالدخول عبر خيار الخدمات التعليمية، ثم الدخول إلى خيار النتائج الدراسية، ثم البدء في الاستعلام عن النتيجة بعد تسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الجلوس، مع العلم أن التطبيق يُمكن تحميله من خلال متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد، أو من خلال متجر آبل ستور لهواتف الآيفون، ثم البدء في تسجيل الدخلو باسم المستخدم، أو التسجيل وإنشاء حساب جديد بالبريد الإلكتروني، والبدء في استخدامه والحصول على ما تريد سريعًا ومنها النتائج.