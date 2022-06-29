نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نور لنتائج الطلاب noor.moe.gov.sa تسجيل دخول موقع نظام نور لولي الأمر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط نور لنتائج الطلاب noor.moe.gov.sa الفصل الدراسي الثالث 1443، حيث تم الإعلان من جانب العديد من المدارس عن اعتماد نتائج الطلاب ونشرها عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، وبذلك أصبح بإمكان أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتائج بالمدارس التي أنهت أعمال الاختبارات واعتمدت الشهادات، ثم قامت بنشرها في نظام نور للنتائج وعبر تطبيق توكلنا الآن، ويمكن الحصول على رابط دخول نظام نور لولي الأمر من خلال المقال لاستخراج شهادات الفصل الثالث للعام الدراسي الجاري 1443هـ.

رابط نور لنتائج الطلاب noor.moe.gov.sa

بعد الانتهاء من فترة الاختبارات التحريرية النهائية لجميع المراحل الدراسية سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، ومن ثم الانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها لجميع الطلاب والطالبات، فيتم اعتمادها من جانب مدير أو قائد المدرسة وختمها، ثم رفعها مباشرةً على نظام نور للنتائج 1443، لكي يتمكن أولياء الأمور من استخراج الشهادات لأبنائهم للاطمئنان على مجهودهم المبذول على مدار الفصل الدراسي.

وقد تم الإعلان اليوم الأربعاء من جانب الكثير من المدارس التي أغلقت الدرجات عن اعتماد النتائج للطلاب ورفعها على موقع نور المركزي وتطبيق توكلنا، حيث يتاح استخراج النتائج من توكلنا خدمات عن طريق تسجيل الدخول أولاً، ثم من الخدمات يتم النقر على خدمات التعليم، ثم النتائج المدرسية، ثم تفعيل خيار أبلغني عند تحديث النتائج.

وقد شددت الوزارة على ضررة الانتهاء من إغلاق درجات الفصل الدراسي الثالث في أوقات حددتها عبر نظام نور للنتائج بحيث يتم إعلان نتائج الطلاب لكافة المراحل التعليمية غداً الخميس الموافق لتاريخ الأول من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، ومن يريد الحصول على رابط استخراج نتائج الطلاب عن طريق نظام نور لولي الأمر أو الطالب، يمكنه ذلك عن طريق اتباع رابط نور لنتائج الطلاب noor.moe.gov.sa الرسمي المرفق بالتالي:

استعلام عن نتائج الطلاب (noor.moe.gov.sa).

نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق

تتيح وزارة التعليم إمكانية دخول نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد، فبعد اتباع رابط نظام نور نتائج الطلاب الرسمي المرفق عالية، يتم النقر على “الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد”، ثم إدخال رقم بطاقة الأحول أو الإقامة، وسيتم إرسال رمز التحقق على الجوال في رسالة نصية، قم بإدخالها والنقر على تسجيل الدخول، وسيتم تحويل المستخدم إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور.

وقد أعلنت الوزارة عن توقف طباعة وثيقة التخرج لطلاب الثانوية العامة بنظام المقررات، ومن ثم الاكتفاء بكشف الدرجات الإلكتروني اعتباراً من العام الدراسي الجاري، ويمكن لولي الأمر الحصول على نتائج الأبناء من خلال الدخول إلى نظام نور لولي الأمر، ثم الذهاب إلى اسم الطالب المراد استخراج شهادته.

ومن ثم النقر على أيقونة إشعار بنتيجة الطالب، ثم التأكد من اسم الطالب ورقم الهوية الوطنية، واختيار الفصل الدراسي الثالث، ثم النقر على “ابحث”، وسيتم عرض نتائج الطلاب بالمواد الدراسية عبر نظام نور الذي يمكن الولوج إليه عن طريق اتباع رابط نور لنتائج الطلاب noor.moe.gov.sa لولي الأمر أو الطالب.