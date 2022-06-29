نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطلة عيد الأضحى 2022 الأردن .. نتيجة رؤية الهلال و موعد إجازة عيد الاضحى في الأردن للقطاعين العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة عطلة عيد الأضحى 2022 في الأردن للقطاعين الحكومي والخاص. تقترب مع اقتراب الإعلان عن غرة شهر ذي الحجة 1443هـ. حيث يبدأ عدد كبير من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والخاص في البحث عن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2022 في الأردن. والتي يحددها مجلس الوزراء الأردني جلال جلسته الأسبوعية الرسمية، والجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية.

عطلة عيد الأضحى 2022

عطلة عيد الأضحى 2022 في المملكة الأردنية الهاشمية يهتم بها موظفو المملكة في جميع الوظائف سواء العامة أو الخاصة. وذلك من خلال عمليات البحث عن تاريخ بدء إجازة عيد الأضحى 1443 وتاريخ انتهائها. حيث تختلف الإجازة من دولة إلى أخرى ومن طبيعة عمل إلى أخرى. ومن خلال هذا المقال سنتعرف على بداية عطلة عيد الأضحى ونهايتها وعدد أيامها. وبعض الأمور الأخرى التي تتعلق بعيد الأضحى في الأردن.

متى عيد الأضحى في الأردن ؟

موعد عيد الأضحى في الأردن. من الأمور التي تشغل بال الكثير من المسلمين حيث يتطلع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية إلى معرفة توقيت عيد الأضحى المبارك 1443هـ لأنه من أهم المناسبات الدينية عندهم. والتي يمارسون فيها عاداتهم وتقاليدهم التي تتكرر في كل عام في هذه المناسبة الدينية. حيث ذبح الأضاحي مثل نبي الله إبراهيم ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين والأقارب. وتبادل التهاني بين الأهل والأحباب وأفراد المجتمع.علما بأن عدد ايام عيد الأضحى هو أربعة أيام خلافا لعيد الفطر الذي مدته يوماً واحداً. وذلك لما روي عن عقبة ابن عامر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:” – إنَّ يومَ عرفةَ ويومَ النَّحرِ وأيَّامَ التَّشريقِ عيدُنا أَهْلَ الإسلامِ، وَهيَ أيَّامُ أَكْلٍ وشربٍ ” . فعيد الأضحى يدخل في أيام التشريق الثلاثة، فتصبح مدته أربعة أيام.

عطلة عيد الأضحى 2022 في الأردن

عطلة عيد الأضحى 2022 في الأردن يتم تحديدها بموجب بيان يصدر من رئيس الوزراء الأردني حسب التوقعات الفلكية، واستطلاع هلال شهر ذي الحجة والتحري عنه، حيث أنه من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة الأردنية الهاشمية من يوم الوقوف بعرفات في 9 ذو الحجة 1443 هـ، والذي يوافق 8 يوليو 2022م، حتى نهاية يوم 13 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 12 يوليو 2022م، على أن يبدأ العمل الرسمي والدوام للبلاد يوم 14 ذو الحجة 1443هـ، وفقاً لما تجري عليه العادة في بلاغات رئاسة الوزراء حول عطلة عيد الاضحى .

رؤية هلال ذي الحجة 2022 في الاردن

نتابع معكم نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة 2022 في الأردن. حيث أكد السيد “محمد شوكت” مدير مركز الفلك الدولي في بيان رسمي صادر إلى أن العديد من الدول الإسلامية بدأت شهر ذو القعدة يوم الأربعاء الموافق الأول حزيران/يونيو 2022. والتي كان منها المملكة العربية السعودية وأيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر . مشيرًا إلى أن رؤية هلال شهر ذي الحجة كانت غير ممكنة مساء اليوم 29 يونيو بالعين المجردة بمختلف دول العالم الإسلامي. ولهذا الأمر فإنه من المتوقع أن يكون يوم الخميس والذي يوافق الثلاثون من يونيو هو غرة شهر ذي الحجة 2022 في الأردن وذلك في حال ثبوت الرؤية.