مستشار النمسا يؤكد أهمية التعاون الجيد بين الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال "نيهمر"، فى تصريحات له اليوم قبيل مشاركته فى قمة حلف شمال الأطلسى فى مدريد، إن التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبى جزء مهم من السياسة الدفاعية والأمنية للاتحاد الأوروبى.
وأضاف "نيهمر" أن الحرب الروسية فى أوكرانيا تظهر على وجه الخصوص أن القضايا الأمنية الأساسية لا يمكن حلها إلا كمجتمع، لافتا إلى أنه فى مثل هذه الأوقات علينا أن نعمل معًا أكثر، حيث يعد الاجتماع خطوة مهمة فى زيادة توسيع نهجنا المشترك.
يشار إلى أنه خلال قمة الناتو سيشارك المستشار النمساوى أيضًا فى "العشاء الأوروبى الأطلسى" الذى يدعو فيه رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز المشاركين الرئيسيين فى القمة إلى متحف برادو فى مدريد و سيكون موضوع عشاء العمل "التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبى فى ظل التحديات الحالية".
ومن المقرر أيضًا ان يعقد المستشار اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الأيرلندى ميشال مارتن من الحزب الليبرالى المحافظ فيانا فيل وزيارة مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبى فى توريخون.
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