مصرع 20 شخصاً عطشاً في الصحراء الليبية

مصرع 20 شخصاً عطشاً في الصحراء الليبيةلقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم عطشاً في الصحراء الليبية على الحدود مع دولة تشاد بحسب ما أعلنته مصادر طبية في ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المصادر في بيان لها، القول: إن الأجهزة الطبية في ليبيا تمكنت اليوم الأربعاء من انتشال 20 جثة في الصحراء بعد تعطل سيارتهم وقضوا نحبهم جميعا عطشا قرب الحدود مع تشاد.

ويشار إلى أن السيارة كانت متوجهة من دولة تشاد إلى ليبيا وعُثر عليها على مسافة 310 كلم جنوب الكفرة على بعد 120 كلم عن الحدود الليبية التشادية وفقا للبيان.

ونشر الجهاز عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر عدداً من الجثث بالقرب من سيارة رباعية الدفع وسط الصحراء ويقوم عناصر الإسعاف بوضع الجثث في أكياس سوداء مخصصة لحفظ الموتى.