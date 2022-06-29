روسيا تهدد بالرد على النرويج بسبب تقييد وصول البضائع إلى جزر بالقطب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:28 مساءً - هددت السلطات الروسية بالرد على النرويج بسبب تقييد وصول البضائع إلى جزر بالقطب الشمالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.



وفى وقت سابق، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي من "إمكانية تدهور الوضع الأمني في أوروبا العام المقبل؛ فقد تهاجم روسيا دولا أخرى"، مطالبا الحلفاء "باتخاذ إجراءات فعالة من أجل حماية أمن أوروبا".

وقال زيلينسكي - في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، بقمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد إن "روسيا لم تشن حربا ضد أوكرانيا وحدها، وإنما هذه حرب من أجل فرض الشكل الذي سيكون عليه النظام العالمي المستقبلي".

وأشار إلى أن "أوكرانيا تحتاج مليارات الدولارات شهريا لتمويل جهود الدفاع"، حاثا الحلفاء على مواصلة دعم أوكرانيا وتسليمها المزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي للقوات الروسية.