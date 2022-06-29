موقع epedu.gov.iq استظهار نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات 

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موقع epedu.gov.iq الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الأخيرة رسميا كافة التفاصيل التي تتعلق بالإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الصف الثالث المتوسط 2022 في جميع المحافظات العراقية بشكلٍ عام، حيث كشفت أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب والعمل على رصد النتائج التي تتعلق بهم خلال الساعات الأخيرة، وقد أشارت إلى أنه يتبقى فقط العمل على اعتماد النتيجة ليتم نشرها مباشرةً، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 في العراق
وقد كان طلاب الصف الثالث المتوسط في مختلف المحافظات العراقية بشكل عام قد انتهوا من أداء امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي 2022 في جميع المدارس التابعة لكافة محافظات العراق، وهي الامتحانات التي جاءت بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدت عليها الوزارة، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم على طرح كافة نتائج الطلاب إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
موقع epedu.gov.iq استظهار نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022
وقد سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا إمكانية الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أو من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا التابع للوزارة، حيث يتم استخراج النتائج بسهولة وذلك من خلال الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.
- أو العمل على استخراج النتيجة بسهولة من خلال العمل على اختيار الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لنتائج الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم.
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول من قبل الطالب.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب مباشرة.
- وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط على أيقونة الحصول على النتيجة لتظهر نتيجة الطالب على الفور من خلال الموقع مباشرة وتتضمن تفاصيل نتيجة الطالب.
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