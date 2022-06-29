الأمين العام لـ«الناتو» يعلن قرارات جديدة لتعزيز أمن الحلف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:30 مساءً - قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، إنّ قادة الناتو اتخذوا قرارات لتحويل وتعزيز الحلف في هذا الوقت المحوري لتعزيز أمن أعضاء الناتو.

وقال الأمين العام للحلف: «لقد مزقت حرب الرئيس بوتين ضد أوكرانيا السلام في أوروبا، وخلقت أكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية، واستجاب الناتو بقوة ووحدة، وقيادة الرئيس زيلينسكي وشجاعته مصدر إلهام لنا جميعًا، ويسعدني أنه يمكن أن ينضم إلى اجتماعنا اليوم»، وفق ما نقله الموقع الرسمي لحلف الناتو