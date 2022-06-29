جونسون يتعهد بدعم إضافى لجورجيا بأكثر من 5 ملايين جنيه استرلينى

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، إن بلاده سترسل دعمًا إلى جورجيا التى وجدت نفسها "على خط المواجهة للعدوان الروسى" والحرب السيبرانية الإلكترونية التى يشنها الكرملين على حسب تعبيره.

وأضاف أنه من غير الممكن السماح للرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، باستغلال المؤسسات السيادية فى جورجيا لدعم قدراته السيبرانية، مؤكدًا أن المملكة المتحدة لديها براعة سيبرانية رائدة عالميًا وأن الدعم الذى أُعلن عنه اليوم سيحمى ليس فقط جورجيا، بل بلاده وجميع الديمقراطيات الحرة الأخرى أيضًا المهددة من روسيا على حسب تعبيره.

وكان مسئولون بريطانيون قد صرحوا، فى وقت سابق، بأن روسيا استغلت جورجيا لمدة طويلة كحقل تجارب لقدرات موسكو السيبرانية، ويعود تاريخ ذلك إلى عام 2008 عندما تم شل البنية الأمنية للبلاد.