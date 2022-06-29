جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، إن بلاده سترسل دعمًا إلى جورجيا التى وجدت نفسها "على خط المواجهة للعدوان الروسى" والحرب السيبرانية الإلكترونية التى يشنها الكرملين على حسب تعبيره.
وأضاف أنه من غير الممكن السماح للرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، باستغلال المؤسسات السيادية فى جورجيا لدعم قدراته السيبرانية، مؤكدًا أن المملكة المتحدة لديها براعة سيبرانية رائدة عالميًا وأن الدعم الذى أُعلن عنه اليوم سيحمى ليس فقط جورجيا، بل بلاده وجميع الديمقراطيات الحرة الأخرى أيضًا المهددة من روسيا على حسب تعبيره.
وكان مسئولون بريطانيون قد صرحوا، فى وقت سابق، بأن روسيا استغلت جورجيا لمدة طويلة كحقل تجارب لقدرات موسكو السيبرانية، ويعود تاريخ ذلك إلى عام 2008 عندما تم شل البنية الأمنية للبلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون يتعهد بدعم إضافى لجورجيا بأكثر من 5 ملايين جنيه استرلينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.