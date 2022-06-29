الناتو يستعد لمواصلة تطوير شراكته مع أوكرانيا وجورجيا

جدة - نرمين السيد - صرّح حلف شمال الأطلسى "ناتو"، فى ورقة المفاهيم الاستراتيجية الخاصة بالحلف بأنه يسعى إلى تعزيز الحوار السياسى والتعاون مع الدول التى تسعى إلى الانضمام إلى الحلف، كما أنه يقدم يد العون فى تعزيز قدرة هذه الدول على الصمود ضد محاولات التدخل وبناء قدراتهم، فضلا عن تقديم الدعم العملى اللازم لتعزيز تطلعاتهم وشراكتهم الأوروبية الأطلسية.





وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء، أن الناتو تعهد بمواصلة تطوير شراكته مع أوكرانيا وجورجيا، اللتين تسعيان إلى الانضمام إلى الحلف. جدير بالذكر أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج صرح فى قمة مدريد اليوم بأنه "يمكن لكييف أن تعتمد علينا طالما لزم الأمر"، موضحاً أن قادة الناتو اتفقوا على اعتبار روسيا أكبر تهديد للحلف.

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