العالم اليوم - السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى

انتم الان تتابعون خبر السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:19 مساءً - أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الأربعاء، أن الخميس هو غرة شهر ذي الحجة.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المحكمة، فإن الوقوف بعرفة سيكون الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، وعيد الأضحى السبت الذي يليه.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى .. في رعاية الله وحفظة