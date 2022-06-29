مصرع 13 مهاجرا جراء انقلاب قارب قبال سواحل السنغال

مصرع 13 مهاجرا جراء انقلاب قارب قبال سواحل السنغاللقي ما لا يقل عن 13 شخصاً من المهاجرين مصرعهم جراء انقلاب قاربهم الذي كان يقلهم إلى أوروبا قبالة سواحل السنغال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولون بالصليب الأحمر السنغالي، القول: إن قاربا يقل مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا انقلب قبالة سواحل السنغال ما أسفر عن مصرع 13 شخصا على الأقل.

وذكر المسؤول بالصليب الأحمر السنغالي جادجا سامبو أن الحادث وقع بالقرب من كافونتين في منطقة كازامانس الجنوبية ليل الاثنين.

وقال عمال الإنقاذ: إن حوالي 150 شخصا كانوا على متن القارب وتم إنقاذ 91 منهم، ولا يزال أكثر من 40 آخرين في عداد المفقودين، ولا يزال البحث مستمرا عن ناجين أو لانتشال جثث.

ويحقق المسؤولون في سبب وقوع الحادث والمسؤول عن القارب وعملية الهجرة، بحسب مسؤولين في منطقة زيغينشور.

الجدير ذكره أن السنغال تشهد محاولة الكثيرين الهجرة إلى أوروبا سنويا على متن قوارب صغيرة على مسار بحري خطير على طول ساحل غرب إفريقيا.