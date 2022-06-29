اليابان تشيد بقرار السويد التاريخى بالانضمام إلى الناتو

وبحسب بيان للوزارة أوردته وكالة أنباء كويدو اليابانية، اتفق كيشيدا مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، خلال اجتماعهما فى العاصمة الإسبانية مدريد على هامش قمة حلف "الناتو"، على معارضة أى استخدام أحادى للقوة لتغيير الوضع الراهن فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.
كما اتفق رئيس الوزراء اليابانى ونظيرته السويدية على تكثيف التعاون الثنائى مستقبلا حيث تتولى اليابان رئاسة مجموعة السبعة العام المقبل، وستترأس السويد مجلس الاتحاد الأوروبى.
كما أفاد البيان بأن الزعيمين اتفقا على أن الغزو الروسى لأوكرانيا تسبب فى زعزعة أسس النظام العالمى، وترتبت عليه آثار سلبية ليس على الدول الأوروبية فحسب ولكن الآسيوية أيضا.
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