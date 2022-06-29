رئيسة وزراء فرنسا توصى بارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أوصت رئسية وزراء فرنسا "إليزابيث بورن" المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة والمزدحمة، كما شجعت الفرنسيين على تطبيق هذا الإجراء مجددا لتفادى الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وحثت "بورن"، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، المواطنين على ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة والمغلقة ووسائل النقل العام، لمواجهة عودة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعقدت رئيسة الحكومة الفرنسية اجتماعا - عبر الفيديو كونفرانس - مع مديرى وكالات الصحة الإقليمية وبحثوا العديد من التوصيات التى قدمتها الإثنين الماضى وزيرة الصحة الفرنسية "بريجيت بورجينيون".

وناشدت "بورن" الجميع للتحقق من جدول التطعيمات الخاص بهم لاسيما الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والأكثر ضعفا الذين لديهم جرعة تعزيزية -أى جرعة رابعة-، موضحة أن هؤلاء سيصلهم رسائل على البريد الإلكترونى لتذكيرهم خلال الأيام القليلة القادمة من التأمين الصحى.

وأضافت القناة أن هذه التوصية تأتى فى الوقت الذى تضاعف فيه معدل الاصابة بالوباء فى أسبوع واحد بجميع أنحاء العاصمة وبين كافة الفئات العمرية، وفقا لقصر "ماتينيون".

وكانت هيئة الصحة العامة الفرنسية قد أبلغت أمس الثلاثاء، عن انتعاش قوى للغاية فى حالات الإصابة الجديدة إلى 147.248 أو 54% أكثر من الأسبوع الماضى.

يذكر أن فيروس كورونا عاد وبقوة يضرب الأراضى الفرنسية مرة آخرى حيث ظهر بمعدل كبير حين سجلت السلطات الصحية إصابة أكثر من 100 ألف مواطن بكوفيد-19، وذلك لأول مرة منذ شهرين فيما يسمى بالموجة السابعة التى تضرب البلاد .