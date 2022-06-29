العالم اليوم - البرهان: الطريق الوحيد لتسليم السلطة "التوافق أو الانتخابات"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:18 مساءً - قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن القوات المسلحة "تتطلع إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد".

وشدد البرهان على أن "الطريق الوحيد للحكومة المنتخبة إما بالتوافق الوطني أو الذهاب إلى الانتخابات، وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب"، على حد قوله.

وأكد عدم وجود ما يمنع ممارسة الحق في التعبير من خلال "التظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولا يؤذي مصالح المواطنين".

جاء ذلك لدى تفقده، ظهر الأربعاء، للقوات الخاصة جنوبي الخرطوم.

وفي سياق آخر، أشاد البرهان بـ"التدريب الاحترافي والروح المعنوية العالية التي تتمتع بها القوات الخاصة السودانية، والذي يناسب مهامها النوعية"، متعهدا بمواصلة إعدادها ورفع قدراتها للوصول إلى أرقى المستويات.

وأكد على أن الجيش السوداني "لن يتهاون في واجب العمل على تحقيق واستدامة أمن واستقرار البلاد".

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية، منذ الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر الماضي، عندما أزاح المكون المدني في الحكومة الانتقالية.