وقال مصدر شرطى لم يفصح عن هويته - حسبما ذكرت قناة "سى نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن الحصيلة الأولية تظهر وجود العديد من الإصابات بينها ثلاثة فى حالة حرجة، حيث خرج اثنين من الضحايا من النافذة هربا من ألسنة اللهب.
واضافت القناة أن رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحريق وسيطروا عليه لكنهم لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى جميع الشقق فى المبنى المكون من أربعة طوابق، موضحة أن الحصيلة الأولية يمكن أن ترتفع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 10 أشخاص جراء اندلاع حريق بمبنى سكنى فى فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.