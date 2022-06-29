إصابة 10 أشخاص جراء اندلاع حريق بمبنى سكنى فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء، بشقة بمبنى سكنى يقع فى 44 شارع "دو لونج شون" بالدائرة الـ16 بالعاصمة الفرنسية باريس، والذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم ثلاثة فى حالة حرجة.





وقال مصدر شرطى لم يفصح عن هويته - حسبما ذكرت قناة "سى نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن الحصيلة الأولية تظهر وجود العديد من الإصابات بينها ثلاثة فى حالة حرجة، حيث خرج اثنين من الضحايا من النافذة هربا من ألسنة اللهب.

واضافت القناة أن رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحريق وسيطروا عليه لكنهم لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى جميع الشقق فى المبنى المكون من أربعة طوابق، موضحة أن الحصيلة الأولية يمكن أن ترتفع.