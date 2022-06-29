روسيا تعلن استعدادها لتصدير الحبوب من أوكرانيا.. بشرط

وقالت زاخاروفا، إن "روسيا مستعدة لتصدير عشرات الملايين من الأطنان من حبوبها إذا تم رفع الحظر الغربى عن صادراتها"، كما أكدت أن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا وتوفر ممرات آمنة لذلك كل يوم.
وأشارت المتحدثة الروسية إلى أنه إذا كان الغرب قلقا بشأن بداية المجاعة العالمية فعليه أن "يتوقف عن منع الإمدادات الغذائية".
وشددت زاخاروفا على أن "واشنطن وبروكسل ولندن تبذل قصارى جهدها لتصعيد الوضع بشكل مصطنع بشأن تصدير الحبوب، وذكرت أن اللوم فى منع تصدير الحبوب من أوكرانيا يقع أيضا على عاتق نظام كييف المسؤول عن إزالة الألغام من الموانئ.
كما انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، بأن روسيا تستخدم الجوع كسلاح، وقالت "إن وزيرة الخارجية الألمانية تبذل قصارى جهدها لتنسى أن بلادها هى التى استخدمت الجوع تاريخيا كسلاح وأخذت الناس كرهائن، ودمرت السكان المدنيين".
يُشار إلى أن صادرات الحبوب الأوكرانية ظلت على جدول الأعمال الدولى لأكثر من شهرين، على الرغم من اقتراح العديد من خيارات النقل إلا أن القرار النهائى لم يُتخذ بعد، وفقا لتقديرات مختلفة تم حظر من 20 إلى 25 مليون طن من القمح فى أوكرانيا.
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