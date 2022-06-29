رئيس وزراء هولندا يدين التظاهرات العنيفة للمزارعين

جدة - نرمين السيد - وطالب روتة المتظاهرين بالالتزام بالأسلوب الحضارى خلال التظاهر وعدم قطع الطرق أو إشعال الحرائق وبث الفزع والذعر فى نفوس الأسر، وذلك حسبما صحيفة ايرش اكزامنر الأيرلندية -على موقعها الإلكترونى. يذكر أن عددا من المزارعين اشتبكوا أمس مع قوات الشرطة ونشروا روث الحيوانات فى عدد من الشوارع المجاورة، فيما هاجم المشاركون فى تظاهرة أخرى سيارة تابعة للشرطة. ويقول المزارعون إنه يجرى استهدافهم بشكل خاص فى إطار خطط الحكومة البيئية لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين والأمونيا بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030.

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