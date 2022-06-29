بوتين يصل تركمانستان لحضور قمة بحر قزوين

ومن المتوقع أن يتبادل المشاركون فى القمة وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون فى منطقة بحر قزوين، بما فى ذلك القطاع الاقتصادى وحماية البيئة.
ومن المقرر أن يعود بوتين إلى موسكو مساء اليوم، لإجراء محادثات مع الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو الذى سيزور روسيا غدا الخميس.
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