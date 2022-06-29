العالم اليوم - "حطام وهلع".. مقاطع فيديو للحظة قصف روسي على "مول" أوكراني

انتم الان تتابعون خبر "حطام وهلع".. مقاطع فيديو للحظة قصف روسي على "مول" أوكراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 03:21 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو التقطت بكاميرات المراقبة، لحظة سقوط صاروخ روسي على مركز تسوق وسط أوكرانيا، فيما توالت ردود فعل تندد بالهجوم وتدعو إلى محاسبة موسكو.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة "غارديان"، محيط مركز التسوق في مدينة كريمنتشوك وهو في هدوء تام، ثم حصل الهجوم فجأة فتطايرت الحطام في المكان، بينما بدا الناس في حالة من الهلع وهم يركضون.

وأودى الهجوم الذي استهدف مركز التسوق، يوم الإثنين، الماضي بحياة 18 شخصا على الأقل، فيما فقد نحو 20 وأصيب العشرات.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في مركز التسوق، قائلة إن "الجيش الروسي قصف في فترة ما بعد الظهر عندما كان المكان مكتظا، لأن غايته هي إيقاع أكبر عدد من الضحايا وسط المدنيين".

وفي أحد المقاطع، بدا أحد الأشخاص مرتبكا بسبب الهجوم، فأخذ يجري حتى قفز إلى مياه بركة مجاورة، أملا في أن ينجو بحياته.

وفي مقطع آخر، قام رجل أوكراني بإبعاد طفل من مياه البركة وذهب ليختبئ معه قرب شجرة في محيط مركز التسوق.

وكان الدخان يتصاعد في محيط المكان قبل وقوع الانفجار الكبير، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الروسي قصف بصاروخين اثنين.

وتنفي روسيا باستمرار أي استهداف للمدنيين في أوكرانيا منذ بدء عملياتها العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وتتهم التقارير الإعلامية الغربية بترويج أكاذيب لأجل "شيطنة موسكو".

ويوم الثلاثاء، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا يقول إن مركز التسوق الذي جرى قصفه لم يكن يعمل، مضيفة أن النيران اشتعلت من جراء انفجار ذخائر وأسلحة غربية موجودة في المكان.

وفي رد على روسيا، لجأت الشرطة الروسية إلى عرض أجزاء وحطام من الصاروخين الروسيين اللذين استهدفا المكان وهم من طراز "إكس 22".

في غضون ذلك، أدان قادة مجموعة السبع، في بيان مشترك، الهجوم الروسي على مركز التسوق، واصفين إياه بجريمة الحرب والعمل الوحشي.وأضاف قادة مجموعة السبع أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، والمسؤولين عن الهجوم، سيُحاسبون على ما قاموا به، بحسب تعبير البيان.