عاجل - تستهدف المقربين لبوتين.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا استهدفت الدائرة المقربة للرئيس فلاديمير بوتين، ومن بينهم فلاديمير بوتانين، المعروف باسم "نيكل كينج" الروسى، واصفة إياه بأنه ثانى أغنى رجل فى روسيا.





وقالت الحكومة البريطانية، إنها قامت بإضافة 13 فردا وكيانا جديدا من النظام الروسى إلى قائمة العقوبات. وكانت المملكة المتحدة، قد فرضت منذ عدة أيام حزمة من العقوبات التجارية ضد روسيا، تشمل فرض حظر على تصدير السلع وتقنيات تكرير النفط وتقنيات آخرى متعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

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