عاجل- أول زعيم آسيوى يصل كييف للقاء زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - وتأتى زيارة ويدودو إلى كييف عقب حضوره قمة مجموعة السبع فى ألمانيا والتى استقل بعدها طائرة إلى بولندا وواصل رحلته بعد ذلك بالقطار إلى كييف، بحسب وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

والرئيس الإندونيسى هو الرئيس الحالى لمجموعة العشرين وواحد من ستة من قادة العالم عينتهم الأمم المتحدة "أبطالا" لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية، والتى تم تشكيلها لمواجهة تهديد الجوع والعوز الذى تشكله الحرب فى أوكرانيا.

ومن المقرر أن يتوجه ويدودو إلى العاصمة الروسية موسكو غدا الخميس، ويجتمع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

كان الرئيس الإندونيسى قد أعلن فى أبريل الماضى، أنه دعا زيلينسكى وبوتين إلى حضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى بالى نوفمبر المقبل.