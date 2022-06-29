نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازة عيد الاضحى في السعودية 2022 واجازة البنوك في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجازة عيد الأضحى في السعودية 2022 يرتبط عيد الأضحى ارتباطا كبيرا بعدد من العادات والتقاليد العريقة والأصيلة في جميع البلدان العربية، حيث ان عدد من العائلات في المملكة العربية السعودية يحتفلون بعيد الأضحى على مدار اربعة ايام من خلالها يوم نحر الأضاحي والاحتفالات واللقاءات العائلية حيث يدخل الفرح والابتهاج إلى نفوس وقلوب الأشخاص وذلك تزامنا مع اداء مناسك الحج واداء زوار بيت الله الحرام والعودة إلى ديارهم ليتم النحر وسنقدم لكم موعد اجازة عيد الاضحى في المملكة العربية السعودية من خلال موقع ثقفني.

عطلة عيد الأضحى في السعودية 1443

من المقرر ان تبدأ اجازة عيد الاضحى القطاعات العامة في السعودية أربعة يوليو لعام 2022 والموافق خمسة من شهر ذي الحجة لعام 1443، ويتم انتهاء الاجازة وبداية في العمل يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو لعام 2022 والموافق 15 ذو الحجة 1443 وبذلك فان مدة الاجازة تكون 11 يوم، بينما تأتي إجازة في القطاعات الخاصة بالمملكة في ثمانية من شهر يوليو 2022 الموافق تسعة ذي الحجة 1443 وتم الانتهاء من عطلة عيد الاضحى 11 من وبذلك تكون مدتها أربعة أيام متواصلة.

عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

ويبدأ العيد بالذهاب الى المساجد و صلاة العيد مع اصطحاب الابناء والاهل وتهنئه بعضهم البعض وايضا عمل اشهى الاطباق الشعبيه في الرياض والتي من أهم مكوناتها القمح واللحم والتمر وذبح الأضحية وعمل وجبة افطار منها التي يطلقون عليها الخميس وهي عبارة عن قطع من اللحم الصغير مقطعه ايضا قطع من الكبدة والكلاوي والقلب أو ما يطلقون عليه معاليق الخروف، وبعد ذلك نضيف اليها الطماطم والبصل والملح والبهارات وطهيها بطريقة شهية للحصول على طعم لذيذ فهي تشبه الكبسه السعودي باللحم.

اكلات مميزة في عيد الأضحى

يقوم السعوديين بعمل الجريش والحنيني والخرسان وهي عباره عن أقراص من العجين يطلقون عليها مراصيع وتنتشر في المنطقة الشرقية أكثر من المناطق الاخرى حيث انها تعتبر من اهم الاكلات على المائدة في عيد الاضحى بالإضافة إلى عمل الزلابيه الشهيرة والفواكه الجافة وغيرها من الاكلات الاخرى التي تدخل السرور على جميع الاشخاص في هذا اليوم الكبير، وايضا لا يمكن الاستغناء في جلسة الأكل أو بعد الانتهاء منه بعمل فنجان من القهوة السعودي التي تتميز بنكهات وبهارات ذات طعم مميز اما الاطفال فانهم يحتفلون بهذا اليوم بتوزيع الحلوى من الكبار عليهم وايضا اللعب والهدايا التي يشترونها في العيد حيث تمتلئ المحلات بها ويشعر الطفل بالفرحه والاحتفال بهذا اليوم.