شروط الالتحاق بمدارس التمريض والتخصصات المتاحة

شروط الالتحاق بمدارس التمريض التي صرحتها وزارة الصحة والسكان عن بداية استعداد جميع مدارس التمريض وضع قواعد وأساسيات تنسيق العام الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خاصةً، بعد القيام بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفترة الماضية، لذلك يرغب الطلاب الملتحقين معرفة كافة تلك الشروط عن طريق خطوات يسهل إتباعها.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض

تختلف شروط الالتحاق بمدارس التمريض في جميع المحافظات حيث تعلن كل محافظة عن التنسيق الخاص بها حسب أعداد الطلاب والمجموع الذي تم الحصول عليه في الشهادة الإعدادية، لذلك سوف يتم إيضاحها فيما يلي:

يلزم عليك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

لا يزيد سن الطالب الملتحق عن ١٨ سنة في بداية شهر أكتوبر.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع.

أن يكون المتقدم حاملي الجنسية المصرية.

بعض مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة

أحمد ماهر التعليمي.

المبرة فلمنج التعليمي.

معهد التأهيل.

دمنهور التعليمي.

شبين التعليمي.

بعض أقسام تخصصات التمريض

تمريض الصحة النفسية.

صحة الأم والطفلة.

العناية المركزة.

التخدير والإفاقة.

بعض مميزات التمريض

يعمل على إتاحة الرعاية الصحية للناس جميعًا سواء كانت جسدية أو اجتماعية.

الحفاظ على سلامة المواطنين والعمل على توفير جميع الخدمات الطبية لهم.

تخفيف الآلام المختلفة التي يعاني منها المريض.

بعض سلبيات تخصص التمريض

الدخل المنخفض.

أوقات العمل غير منتظمة.

العمل لفترات طويلة خلال الليل.

بعض الحالات المرضية قد تسبب ضررًا كبيرًا على نفسية الممرض.

بعض المعلومات عن تخصص التمريض

تخصص التمريض يمكن أن يستغرق وقتًا طويلًا ويصل إلى ثلاثة أو أربع سنوات.

في السنة الأولى يتم دراسة قواعد وأساسيات التمريض وتشمل حقوق المريض، أداب التمريض، مادة التشريح وتركيب جسم الإنسان.

مع بداية السنة الثانية حتى الرابعة يتم دراسة مواد التخصص في مجال التمريض لحصول الطالب على امتياز والإخراج.

أهم شروط الالتحاق بمدارس التمريض التي قام الكثير من الطلاب بالبحث عنها خاصة أولياء الأمور بسبب الكثير من المميزات الخاصة بها حاليًا الغير متوفرة في الثانوية العامة.

لقد قمنا بتوضيح شروط الالتحاق بمدارس التمريض وأيضًا تم ذكر بعض مميزات وعيوب التمريض وأهم الخدمات التي يقدمها الممرض للمريض لتخفيف المعاناة عنه.