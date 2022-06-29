حقيقة صرف راتبين قبل عيد الأضحى المبارك بأوامر ملكية؟ الموارد البشرية تجيب

حذرت الحكومة السعودية من خطورة الانسياق وراء الشائعات ودعت إلى ضرورة تحرى الدقة في المعلومات المتداولة، حيث صرحت بعدم صدور أنباء رسمية تخص صرف راتبين للمسجلين في الضمان الاجتماعي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وأنه سوف يتم الإعلان رسمي على موقع الحكومة السعودية في حال تم تطبيق ذلك القرار، وذلك في إطار سعى خادم الحرمين الشريفين إلى تلبيه احتياجات المواطنين المستحقين ومن ثم التحقق من الآبيان الخاص بهم.

صرف راتبين قبل عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مضاعفة قيمة الرواتب الشهرية لتصبح مقدار راتبين وذلك فقط لكل الأشخاص التي تقدمت للتحقق من الأبيان، حيث حدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز آل سعود بدء صرف قيمة المكرمة الملكية بالضعف وذلك مع نزول الرواتب الشهرية قبل حلول عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٣ ولم يقم بتحديد أي تواريخ رسمية لذلك، ويُذكر أن قيمة المكرمة الملكية يتم منحها فقط للأشخاص المستحقين المسجلين في الضمان الاجتماعي السعودي.

المكرمة الملكية

هو نوع من أنواع الدعم الذي تقدمة المملكة العربية السعودية من خلال الضمان الاجتماعي، حيث يقوم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بتوزيع المكرمة الملكية لكي تتمكن الأسر من شراء مستلزماتها وقضاء احتياجاتها قبل حلول الأعياد والمناسبات، حيث تصرف المكرمة الملكية قبل حلول شهر رمضان الكريم وقبل حلول عيد الفطر المبارك، وقد تم تحديد قيمة المكرمة الملكية طبقًا لعدة أسس، حيث تم تحديد مبلغ ١٤٠٠ ريال سعودي كقيمة المكرمة الملكية للأشخاص المستقلين و ١٢٠٠ ريال سعودي للشخص الذي يعول أسرته، وهناك زيادة قدرها ٢٠٠ ريال سعودي و ٧٠٠ ريال سعودي فقط لكل تابع.

شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان

هناك عدة شروط مبسطة للحصول على مكرمة الملك سلمان، وتلك الشروط هي: