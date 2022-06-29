نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم اتصال حساب المواطن وكيفية التواصل عن طريق رقم الهاتف للاستعلام عن كافة الأمور الأساسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم اتصال حساب المواطن، يتساءل العديد من الأفراد المستفيدين من هذا النظام عن كيفية التواصل عن طريق رقم الهاتف ورقم الحساب وذلك من أجل طرح كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بهم والتي تدور حول تلك الخدمة التي تم تخصيصها للمواطنين لدعمهم فنيًا، حيث يعتبر حساب المواطن إحدى البرامج الضرورية الهامة التي تقوم بدعم الأفراد ماديًا.

رقم اتصال حساب المواطن

يتجه عدد كبير من المواطنين للمراكز الخاصة بخدمة العملاء وذلك من أجل الاستعلام عن كافة الأمور الأساسية التي قام النظام بتقديمها للمستفيدين بطريقة فورية، بالإضافة إلى منحهم الدعم والإجابات الصحيحة للأفراد، قدم النظام رقم تواصل خاص به، وذلك لكي يستطيع الأفراد الاتصال بطريقة مباشرة مع خدمة العملاء، وذلك الرقم هو: 19912.

حيث يعُد هذا الرقم الذي من خلاله تستقبل خدمة العملاء جميع المكالمات الهاتفية يوميًا، وتقوم أيضاً بتوفير الدعم الفني للعملاء على مدار الأسبوع من الأحد إلى الخميس الساعة 8 صباحًا، إلى الساعة 10 مساءًا.

ومن الضروري معرفة أن يوم الجمعة والسبت إجازة رسمية للمقر الأساسي لخدمة العملاء، ولا تستقبل أي استفسارات أو شكاوى للإجابة عنها، فمن خلال الرقم السابق المجاني يمكنكم الاستعلام عن جميع الإجابات الوافية لكافة الاستفسارات والمشاكل.

شروط حساب مواطن

قدم النظام عدة شروط يجب توافرها فيمن يريد الحصول على الدعم النقدي المقدم من خلال ذلك النظام، وجاءت هذه الشروط متمثلة في النقاط القادمة:

ينبغي على المتقدم للاستفادة من ذلك النظام أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المتقدم أن يكون مقيم داخل حدود المملكة ولا تتجاوز فترة غيابه عن المملكة 90 يومًا خلال آخر سنة. يستوجب على المتقدم من أجل الاستفادة من الدعم المادي ألا يكون في السحن أو إحدى دور الإيواء.

خدمة عملاء حساب المواطن على تويتر

قام النظام بتوفير طريقة أخرى من أجل التواصل بطريقة إلكترونية بسيطة ومباشرة وذلك عن طريق واجهة موقع التغريدات العالمية تويتر، حيث يمكنكم الانتقال إلى صفحة الموقع بشكل مباشر والتواصل مع خدمة العملاء.

عرضنا لكم خلال سطور هذا المقال رقم اتصال حساب المواطن الذي يمكنكم من خلاله التواصل وطرح الاستفسارات الخاصة بكم وأيضًا الشروط اللازمة للاستفادة ذلك النظام.