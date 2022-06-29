عاجل- انفجار يستهدف مسؤول أمنى فى عدن

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، نجاة اللواء صالح من الحادث مشيرة إلى أن وضعه الصحى جيد، بينما أسفر الانفجار عن مقتل 4 من مرافقى اللواء.
ووقع الانفجار بمديرية خور مكسر بالقرب من كلية التربية وثانوية للبنات وعلى مقربة من بوابة مطار عدن الدولى.
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