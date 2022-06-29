عاجل- روسيا تعلق على قرار انضمام السويد وفنلندا للناتو

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، إن روسيا تنظر بسلبية تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، مضيفا أن الجانب الروسى يدين المسار غير المسؤول لحلف شمال الأطلسى، والذى يقضى على البنية الأمنية الأوروبية.
وتابع بأن دول الناتو، بما فى ذلك تلك التى تسعى للانضمام إلى الحلف، فنلندا والسويد، تتنازل فى الواقع عن جزء من سيادتها الدفاعية للولايات المتحدة، قائلا: "كم ستكون الفترة المقبلة هادئة بالنسبة لجيراننا فى شمال أوروبا لدى شكوك جدية حول هذا. وفى النهاية، أعطوا جزءا من سياستهم الخارجية وسيادتهم الدفاعية لواشنطن، ومن يسمون شركاء كبار آخرين فى الناتو"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
ووفقا له، فإن موسكو تأسف بشأن "المحادثات حول التضامن الأوروبى الأطلسى، والتى تستخدم كغطاء للخطط العدوانية للتحالف ضد روسيا".
يشار إلى أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرج، كان قد أعلن إن "قبول انضمام السويد وفنلندا فى حلف شمال الأطلسى سيتم اليوم".
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