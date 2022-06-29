العالم اليوم - عدن.. قتلى في انفجار استهدف مدير أمن محافظة لحج

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:18 مساءً - سقط قتلى وجرحى، يوم الأربعاء، في انفجار استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج بمديرية خور مكسر في عدن جنوبي اليمن، غير أنه نجا من الحادثة.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" بمقتل 4 من مرافقين مدير أمن محافظة لحج، اللواء صالح السيد، الذي نجى من التفجير ووضعه الصحي جيد. وقع الانفجار، وفقا لوسائل إعلام محلية في وسط العاصمة المؤقتة عدن.

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