كم غرامة عدم تجديد الاستمارة للسيارة ومتي يتم تسجيلها 2022

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عمر شويل - جدة الكثير من مواطني المملكة السعودية يحرصوا على القيام بالالتزام بالتجديد لاستمارة السيارة الخاصة بهم، وهذا قبل أن تنقضي مدة صلاحيتها، ولكن هناك بعض الأشخاص يغفلوا عن التجديد الاستمارة لأي سبب من الأسباب، ولذلك يتساءلون عن الغرامة الخاصة بعدم التجديد للاستمارة وهذا ما سنقدمه إليكم من خلال مقالنا الذي سنوضح فيه كم غرامة عدم تجديد الاستماره للسيارة ومتي يتم تسجيلها 2022.

كم غرامة عدم تجديد الاستمارة للسيارة

إن عدم التجديد لاستمارة السيارة يكلف صاحبها 100 ريال بكل عام تأخير عن التجديد، وإن تخطط المدة ثلاث أعوام يمتنع صاحب السيارة من القيادة، ويضطر الشخص المخالف أن يصدر استمارة للقيادة تكون جديدة، حيث أنه بعد أن تنتهي مدة الصلاحية الخاصة باستمارة السيارة يمنح الشخص 60 يوم حتى يجددها، وإن تخلف عن التجديد فعليه بدفع الغرامة.

متى يسجل على الشخص غرامة عدم التجديد

بعد أن يتم انتهاء المدة الخاصة بصلاحية التجديد التي قدرها 60 يوم يسجل مخالفة على الشخص صاحب السيارة والتي يبلغ قدرها 100 ريال، والمرور قد أكد بأنه يتم التجديد للرخصة قبل أن تنتهي المدة 180 يوم، ومن يخالف يتم محاسبته عن كل عام بغرامة قدرها 100 ريال، قد يصل الأمر بعدم جعل الشخص يقود مرة أخرى دون إصدار رخصة جديدة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الاستمارة للسيارة

يستطيع الشخص صاحب المركبة أن يتأكد من الصلاحية الخاصة باستمارة قيادة السيارة عبر بعض الخطوات اللازمة لذلك وهي كالآتي:

تدخل لمنصة أبشر.

تسجل الدخول لحساب الشخص صاحب المركبة.

تكتب رقم الهوية وكلمة السر.

تضيف رمز التحقق المرئي.

تضغط على خدمات المركبات.

تنقر فوق تجديد رخصة السير.

ترى جميع بيانات المركبة ظاهرة أمامك بالإضافة لوقت انتهاء الاستمارة.

رسوم تجديد الاستمارة

توجد بعض الرسوم التي تلزم عند قيام الشخص بتجديد استمارة السيارة الخاصة به، وإليكم الرسوم وهي كالآتي: