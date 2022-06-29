نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة صرف راتبين قبل عيد الأضحى لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد السعودية دائماً ما توفر كافة الأمور المتعلقة بالأشخاص مستفيدي الضمان والمكرمة الملكية، ونظراً لزيادة التساؤلات عن المكرمة تزامناً مع اقتراب إتيان عيد الأضحى فإن الوزارة قد ردت على جميع التساؤلات، حيث أن هناك أشخاص كثيرين يعتمدوا على المكرمة ويرغبون في الحصول عليها، حتى يقومون بشراء احتياجاتهم الأساسية قبل أن يأتي العيد، وعبر هذا المقال سنوضح لكم حقيقة صرف راتبين قبل عيد الأضحى.

حقيقة صرف راتبين قبل عيد الأضحى

هناك بعض الأخبار تدور حول صرف راتبين قبل إتيان العيد وفقاً لقرار وزارة الموارد التي قد أشارت بأن صرف المكرمة الخاصة بالدفعة الخامسة ستكون للأشخاص الذين تم التحقق من الآيبان التابع لهم، أي أنها من المتوقع أن تنزل مع الراتب ولكن إلى وقتنا هذا لم يعلن عن هذا الأمر بالشكل الرسمي، وإن قامت الوزارة بالإعلان عن أي شيء يخص ذلك سنوافيكم بالتفاصيل.

الفئات المستحقة المكرمة الملكية

وزارة الموارد قامت بتوضيح الفئات التي تكون مستحقة لصرف المكرمة الملكية، أو هذه الفئات هم الأشخاص المستفيدين من الضمان بنوعيه، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي:

أولاً الأشخاص الذين يكونون غير قادرين على تأدية العمل ولا يكون متوفر لديهم مصدر دخل

الأيتام والمطلقات والأرامل.

العائلة التي قد فقدت العائل لأي سبب من الأسباب.

الأشخاص كبار السن الذين قد بلغوا سن الشيخوخة.

شروط الحصول على المكرمة

لقد تم الإفصاح عن كافة الشروط التي تلزم حتى يستطيع الشخص أن يحصل على المكرمة الملكية، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً الأشخاص الذين يمتلكون جنسية سعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل السعودية.

الحد الأقصى للراتب يكون 3000 ريالاً سعودياً لا يزيد عن ذلك.

أما عن قيمة المكرمة ستكون 1400 ريال للأشخاص المستقلين 1200 للشخص عائل الأسرة وزيادة قدرها 200 ريال.

وبالنسبة للمبالغ التي يحصل عليها التابعين هم 700 ريال سعودي.

رقم التواصل مع الضمان

إن الرقم الذي تم تحديده للتواصل مع الضمان هو 19911، وبإمكان المواطنين استخدام هذا الرقم ليقدموا استفساراتهم أو التساؤلات الخاصة بهم ويحصلوا على إجابة لها، دون أن يكونوا بحاجة للذهاب لمقر الوزارة الرئيسي، فهو يوفر عليهم كثيراً من الوقت والجهد