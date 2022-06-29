ما هي شروط طلب الزيارة العائلية من وزارة الداخلية السعودية 2022

وزارة الداخلية قد أتاحت أن يحصل الشخص على التصاريح الخاصة بالزيارة العائلية عبر المنصة التي تتبعها، وأوضحت الشروط اللازمة حتى يتمكن الشخص من الحصول على طلب الزيارة بسهولة من قبل الوزارة، وبدأ الجميع في التساؤل عن ذلك، ولهذا الأمر فإننا من خلال مقالنا سنوضح لكم ما هي شروط طلب الزيارة العائلية.

ما هي شروط طلب الزيارة العائلية

توجد بعض من الشروط موضوعة من وزارة الخارجية حتى يحصل الشخص على طلب لزيارة عائلية، وهذا لجميع المقيمين وإليكم الشروط وهي كالآتي:

أولاً أن يقوم بتعبئة الطلب بالشكل الإلكتروني عبر الموقع التابع لمنصة التأشيرات الإلكترونية بوزارة الداخلية.

تختم النموذج الإلكتروني وتصدقه من قبل الغرفة التجارية أو حتى من جهة العمل التي تتبع لها.

تدخل البيانات باستخدام اللغة العربية فيما عدا الأسماء إن كان المتقدم للزيارة ذو جنسية غير عربية.

تطابق الأسماء بالجوازات التي تخص المتقدم.

أن تكون الإقامة سارية بالمفعول.

الشخص المتقدم يكون قريب من الدرجة الأولى أي من الأخوات الوالدان الأبناء والزوجة.

حمل المتقدم طلب تأشيرة أو إقامة عمل وليس الإقامة الخاصة بمرافق.

طريقة طلب زيارة عائلية

وزارة الخارجية قد أتاحت إمكانية حصول الشخص المقيم على طلب يخص الزيارة العائلية، وهذا عبر التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة والاتباع لبعض الخطوات التي تساعدك في هذا الأمر وهي كالآتي: