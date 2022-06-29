نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط طلب الزيارة العائلية من وزارة الداخلية السعودية 2022 في المقال التالي
وزارة الداخلية قد أتاحت أن يحصل الشخص على التصاريح الخاصة بالزيارة العائلية عبر المنصة التي تتبعها، وأوضحت الشروط اللازمة حتى يتمكن الشخص من الحصول على طلب الزيارة بسهولة من قبل الوزارة، وبدأ الجميع في التساؤل عن ذلك، ولهذا الأمر فإننا من خلال مقالنا سنوضح لكم ما هي شروط طلب الزيارة العائلية.
ما هي شروط طلب الزيارة العائلية
توجد بعض من الشروط موضوعة من وزارة الخارجية حتى يحصل الشخص على طلب لزيارة عائلية، وهذا لجميع المقيمين وإليكم الشروط وهي كالآتي:
- أولاً أن يقوم بتعبئة الطلب بالشكل الإلكتروني عبر الموقع التابع لمنصة التأشيرات الإلكترونية بوزارة الداخلية.
- تختم النموذج الإلكتروني وتصدقه من قبل الغرفة التجارية أو حتى من جهة العمل التي تتبع لها.
- تدخل البيانات باستخدام اللغة العربية فيما عدا الأسماء إن كان المتقدم للزيارة ذو جنسية غير عربية.
- تطابق الأسماء بالجوازات التي تخص المتقدم.
- أن تكون الإقامة سارية بالمفعول.
- الشخص المتقدم يكون قريب من الدرجة الأولى أي من الأخوات الوالدان الأبناء والزوجة.
- حمل المتقدم طلب تأشيرة أو إقامة عمل وليس الإقامة الخاصة بمرافق.
طريقة طلب زيارة عائلية
وزارة الخارجية قد أتاحت إمكانية حصول الشخص المقيم على طلب يخص الزيارة العائلية، وهذا عبر التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة والاتباع لبعض الخطوات التي تساعدك في هذا الأمر وهي كالآتي:
- أولاً تدخل لموقع منصة التأشيرات الذي يتبع وزارة الخارجية السعودية.
- تضغط على خانة أفراد وتختار الفئة المستفيدة من هذه الخدمة.
- ثم من القائمة الرئيسية تضغط على كلمة طلب زيارة عائلية.
- تطلع على جميع الشروط والأحكام ثم توافق عليها.
- تدخل معلومات الشخص المقيم من تاريخ الانتهاء ورقم الإقامة.
- تعبأ البيانات في الطلب من العنوان وتضيف الجنسية وصاحب الطلب.
- تكتب البريد الإلكتروني وتضيف رقم تأشيرة الدخول ثم بيانات جهة العمل.
- ومن بعدها تاريخ الميلاد ثم تضغط على كلمة التالي.
- تدخل الزيارة العائلية بمكان الغرض من الزيارة.
- تكتب بيانات الشخص الزائر وتضيف الاسم وتكتب مكان القدوم.
- تضيف الجنسية والمهنة وتضع البريد الإلكتروني وتكتب الديانة.
- إضافة رقم الجواز والنوع ومعه تاريخ الإنتهاء والإصدار.
- تحدد مكان إصدار الجواز وتكتب تاريخ الميلاد وتحدد عدد مرات الدخول للمملكة.
- تضيف صلة القرابة ثم عليك أن تضع وقت الصلاحية مع وقت الإقامة ومحل القدوم.
- تضغط على خانة إضافة وتقوم بتكرار تلك العملية لكافة الأفراد وتنقر على خانة حفظ.
- بيانات الطلب وتضغط على كلمة عرض.
- تطبع الطلب وتختمه من قبل الغرفة التجارية حتى توثق الطلب
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