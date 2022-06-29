نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجتك هُنا.. sso.moe.gov.ae رابط نتائج الثانوية العامة الامارات 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب في المرحلة الثانوية العامة بالإمارات عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة الإمارات 2022 عبر مؤشرات جوجل وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الماضية أسماء الطلاب الأوائل على مرحلة الثانوية العامة لعام 2021/2022، ونشر الأسماء عبر الموقع الرسمي للوزارة بالإضافة لإعلان الوزارة خريطة إعلان نتائج الطلاب في جميع الصفوف الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم عن رابط نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022 وكيفية الحصول علي نتيجة الثانوية العامة بالإمارات.

نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تدوينه له علي حسابه الشخصي على منصة تويتر ، عن قيامه تهنئة الطلاب الأوائل في الثانوية العامة للعام الدراسي (2021 – 2022)، قائلًا:” نبارك للأوائل، نبارك للخريجين، نبارك لجميع الآباء والأمهات، نبارك للوطن دفعة جديدة من أبنائه وبناته.. جنوده.. رجاله ونسائه.. وقادة مستقبله.. ونبشرهم بأن أيامهم القادمة أجمل وأعظم بإذن الله”.

أسماء أوائل الثانوية العامة الإمارات 2022

وننشر لكم متابعينًا الأعزاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، أسماء الطلاب الأوائل على مرحلة الشهادة الثانوية العامة في الإمارات لعام 2021-2022 بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد في الكنترولات وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في مرحلة الثانوية العامة الإمارات وهم كل من:

مزون خليفة سالم الحافري الكتبي، التعليم العام – مسار النخبة، مدرسة فلج المعلا – الحلقة الثانية والثالثة بنات.

سمية عبدالله سالم حمد الكتبي، التعليم العام – مسار عام، مدرسة العطاء.

عبدالرحمن مصطفى بدوي الخلفي، التعليم العام – مسار متقدم، مدرسة عبدالله بن الزبير- الحلقة الثانية بنين.

فارس إسلام عبدالحميد أحمد رضوان، التعليم الخاص – مسار متقدم، المدرسة الأهلية الخاصة (فرع الغبيبة).

عاصم عمر محمود، التعليم الخاص – مسار عام، مدرسة المهارات الخاصة.

محمد إبراهيم جمال محمد المنصوري، التعليم العام – مسار برنامج العلوم المتقدمة، ثانوية التكنولوجيا التطبيقية رأس الخيمة.

علي حسن عيدروس الحبشي، التعليم العام – مسار متقدم، ثانوية التكنولوجيا التطبيقية أبوظبي.

محمد عبيد محمد بن أحمد الطنيجي، التعليم العام – مسار عام، ثانوية التكنولوجيا التطبيقية أم القيوين.

رابط الإستعلام نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة دولة الإمارات من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات لمعرفة نتيجة الثانوية العامة الإمارات 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم دولة الإمارات.

ثانيًا: إدخال اسم المستخدم.

ثالثًا: ثم إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

رابعًا: تسجيل الدخول واختيار نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022.

خامسًا: إدخال كافة البيانات المطلوبة.

سادسًا: ثم النقر علي كلمة بحث لمعرفة نتيجة الثانوية العامة الإمارات.

ونستعرض معكم خريطة الجدول الزمني لإعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة للصفوف من 1 إلى 12 للعام الدراسي 2021 – 2022، حيث سيتم إعلان نتائج طلبة الصف 12، اليوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحًا، كما سيتم إعلان نتائج طلبة الصفوف (9 – 11) الساعة الواحدة ظهرًا، وكما سيتم إعلان نتائج طلبة الصفوف (1 – 8)، الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري.