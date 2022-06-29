نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الرابط.. استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022-2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يسعى الآلاف من أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى معرفة طريقة استخراج نتائج قبول تنسيق الصف الأول، وذلك بعد أن تقدم الكثير من أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية والخاصة واللغات، حيث قالت الوزارة أن النتائج ستظهر بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، ومن المقرر أن تغلق الوزارة باب التقديم وتسجيل الرغبات لطلاب الصف الأول الجديد في 30 يونيو الجاري، و سنتعرف على الأوراق المطلوبة وكيفية معرفة النتائج فور الإعلان عنها.

يبحث العديد من أولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي، كما سنتعرف معكم على الشروط التي أعلنت عنها الوزارة لقبول طلاب أول ابتدائي، ومن المقرر أن يتم غلق باب التقديم والتسجيل يوم الخميس 30/6/2022، يتمكن أولياء الأمور من معرفة نتيجة أبنائهم الطلاب سواء كانت النتيجة بالقبول أو الرفض خلال شهر أغسطس القادم، ولا يزال الباب مفتوحا أمام تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 2022 وإدخال الرغبات من خلال الموقع الرسمي التالي https://prim.emis.gov.eg/، وستعرف الأولياء على نتيجة القبول أو الرفض للطلاب.

نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تعرف على رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي فور ظهور النتيجة، حيث يرغب أولياء الأمور في معرفة كيفية الاستعلام عن النتائج فور اعتماد نتيجة التنسيق لطلاب الأول الابتدائي وطلاب كي جي، وذلك للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وفي السطور التالية نستعرض معكم شرحا شاملا ومفصلا لمعرفة كيفية استخراج نتائج القبول.

أولا، قم بتسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم. ثانيا، يقوم ولى الأمر بتحديد نتائج القبول. ثالثا، قم الآن بتحديد نوع التعليم. رابعا، أدخل بيانات الطالب. خامسا، اختر المحافظة ثم النقر على كلمة الاستعلام. سادسا، تظهر النتيجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس للعام الدراسي 2023

بعد أن تظهر نتيجة قبول طلاب الصف الأول الابتدائي وطلاب رياض الأطفال في المدارس الحكومية، تقوم المدرسة بطلب عدد من الأوراق بقوم ولى أمر الطالب بتقديمها إلى المدرسة التي قبل فيها الطالب، ونتعرف على الأوراق المطلوبة.