عاجل- انطلاق أعمال قمة حلف الناتو فى مدريد

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اتخذت السلطات الإسبانية إجراءات أمنية مشددة فى العاصمة مدريد، حيث خصصت آلاف الجنود، وكذلك عددا من المروحيات لمراقبة الوضع الأمنى من الجو.
ومن المقرر أن تستمر القمة التى يشارك فيها زعماء دول الحلف حتى يوم 30 يونيو الجارى.
يشار إلى أن قمة مدريد ستتطرق لمحاور أساسية أبرزها دعم أوكرانيا والتصدى للتهديد الذى تشكله روسيا على الأمن الأوروبى، وإطلاق المفهوم الاستراتيجى الجديد للحلف للعقد المقبل.
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