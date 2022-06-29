عاجل- بايدن يعلن زيادة عدد القواعد العسكرية الأمريكية فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن الولايات المتحدة ستعزز قواتها فى أوروبا لتصل إلى 100 ألف. يشار إلى أن الولايات المتحدة زادت فى وقت سابق، من عدد قواتها فى أوروبا على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، من خلال زيادة عدد القوات فى الجناح الشرقى لحلف الناتو.

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