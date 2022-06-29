المستشار الألمانى: الناتو سيواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شولتس - فى تصريحات للصحفيين عند وصوله لحضور قمة الناتو فى العاصمة الإسبانية "مدريد" نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه لأمر جيد أن تقدم الدول المتواجدة هنا والعديد من الدول الأخرى مساهماتها حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية والإنسانية بالإضافة إلى الأسلحة التى تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل.

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