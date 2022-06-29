مزيد من القوات فى أوروبا.. الناتو يتوعد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج- لدى وصوله إلى قمة الحلف فى مدريد- إن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حاول العمل على تفكيك الناتو لكنه سيرى المزيد من قوات الحلف فى أوروبا"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
يشار إلى أن قمة مدريد ستتطرق لمحاور أساسية أبرزها دعم أوكرانيا والتصدى للتهديد الذى تشكله روسيا على الأمن الأوروبى وإطلاق المفهوم الاستراتيجى الجديد للحلف للعقد المقبل.
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