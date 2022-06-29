زيلينسكى: الحرب الأوكرانية ستنتقل لأوروبا وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، فى مقابلة صحفية أوردتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية: "أود أن أشكر الجنود الأبطال من جميع أنحاء العالم الذين تطوعوا للدفاع عن استقلالنا"، وأضاف: الجميع يدرك أن اليوم الحرب هنا فى أوكرانيا على أراضينا، ولكن غدًا قد تنتقل إلى أوروبا وبعد غد إلى الولايات المتحدة.
وتابع قائلا: لذلك من الإنصاف أن نقول إن الحرب فى أوكرانيا هى بالفعل حرب فى أوروبا والولايات المتحدة، ولكنها فقط من الناحية الإقليمية مشتعلة هنا على أراضينا، ولهذا السبب أنا ممتن لكل هؤلاء الأبطال.
وأشار إلى أن روسيا تحتجز اليوم آلاف السجناء الأوكرانيين، بمن فيهم مقاتلون متطوعون أجانب جاءوا للدفاع عن أوكرانيا، قائلا: المفاوضات جارية مع روسيا للإفراج عن الجنود الأوكرانيين والأجانب من الأسر.
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