بعد توقف عامين.. استئناف الرحلات الجوية بين اليابان وكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم، أن البلدين استأنفتا رحلات الطيران بين العاصمتين طوكيو وسول، وأعلنت أربع شركات طيران يابانية وكورية جنوبية تشغيل ثمانى رحلات ذهابا وإيابا فى الأسبوع بين مطار كيمبو فى سول ومطار هانيدا فى طوكيو.

وعبر كيم إيون جيونج، أحد مسؤولى خطوط آسيانا الجوية قبل مغادرة الرحلة الأولى للشركة الكورية، عن أمله فى أن يكون استئناف الرحلات حافزًا للتغلب على فيروس كورونا وتنشيط التبادل بين البلدين.

وتوقع كيم دو هوان، رئيس المقر الإقليمى لشركة المطارات الكورية استئناف الرحلات بين منطقة كانساى وسول قريبًا.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المدافع عن تحسين العلاقات الثنائية بعد سنوات من الخلاف حول قضايا الحرب، قد أبدى استعداده لاستئناف الرحلات الجوية.