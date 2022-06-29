العالم اليوم - فضيحة لاعب إيطالي.. صورة عارية والضحية يبرر

انتم الان تتابعون خبر فضيحة لاعب إيطالي.. صورة عارية والضحية يبرر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:19 صباحاً - وجد لاعب خط وسط نادي "ساسولو" الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، دافيد فراتيسي، نفسه في موقف محرج، بعدما نشرت صور عارية له، عقب اختراق هاتفه.

ونشر حساب اللاعب الإيطالي على "إنستغرام" صورة عارية لفراتيسي، إلا أن الأخير أكد في منشور لاحق تعرض هاتفه للاختراق، وبالتالي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فراتيسي في منشوره: "يا رفاق أنا آسف، لكن شخصا اخترق هاتفي بطريقة ما، ونشر هذه الصورة.. آسف".

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تقارير رياضية رجحت مؤخرا إمكانية انتقال فراتيسي إلى نادي روما.