رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول حسب الولايات العراقية عبر epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني

قلق الطلاب وأولياء أمورهم في تزايد الآن بسبب عدم ظهور نتيجة الثالث المتوسط دور أول في العراق حتى الآن، حيث من المنتظر أن يتم صباح اليوم الإعلان عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية، حيث أتاحت الوزارة إمكانية قيام الطلاب بالبحث عن النتائج الخاصة بمرحلتهم التعليمية عبر الموقع من خلال استخدام الاسم والرقم الامتحاني فقط، مما ساهم على مساعدة أولياء الأمور على طمأنة أبنائهم، حيث يمكن لولي الأمر أو الطالب الاستعلام عن النتيجة بسهولة من لخلا مجموعة من الخطوات سنعمل على توضيحها من أجل خدمتكم.

رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

يبحث الكثير من الطلاب الآن عن كيفية الوصول إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية وذلك بعد تضليل الكثير من المواقع الإلكترونية التي تعمل على نشر الأخبار الخاطئة والمضللة عن تأخير ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق، وإليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول من خلال الآتي:

الخطوة الأولى: قم بالدخول على المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية.

الخطوة الثانية: ومن بعد ذلك عليك تسجيل الدخول للحساب الخاص بولي الأمر من خلال إدخال الاسم وكلمة السر.

الخطوة الثالثة: ومن بعدها قم بالدخول على “نتائج الثالث المتوسط” وحدد المحافظة التي يتبع لها الطالب أو الطالبة.

الخطوة الرابعة: ومن بعدها قوم بإدخال بيانات الطالب والتي تتمثل في الاسم والرقم الامتحاني.

الخطوة الخامسة: قم بالضغط على زر “الاستعلام” وسيظهر أمامك النتيجة مفصلة كل مادة راسية على حدى مع ظهور المجموع الكلي وتوضيح نجاح الطالب أو رسوبه.

موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط في الولايات العراقية

لم تعلن وزارة التربية العراقية بشكل رسمي عن الموعد المحدد للإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول في الولايات العراقية، ولكن من المنتظر خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو الجاري أن يتم الإعلان عن ظهور النتيجة للطلاب، حتى يشعر الطلاب بالاستقرار ويطمئنوا على نتائج الامتحانات التي خضعوا لها، وخاصة بعد قيام الوزارة بالإعلان عن أن نسب النجاح قد تخطت نسبة الـ 70% على مستوى جميع المحافظات العرقية، مما جعل أولياء الأمور في ترقب لظهور النتيجة لمعرفة أولادهم من الناجحون أم الراسبون.