نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثانوية العامة الإمارات 2022| نتيحة الصفوف حتى الثاني عشر بوابة المنهل sso.moe.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب طلاب وطالبات الصف الثاني عشر وباقي الصفوف للمراحل التعليمية المختلفة بالإمارات، موعد ظهور النتائج، والتي أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرمجة الزمنية، رسميًا عن موعد ظهورها للصفوف من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر والثانوية العامة الدور الأول 2022 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وحددت الساعة العاشرة صباحًا موعد للحصول على النتيجة.

نتيجة الصف الثاني عشر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، أن الجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي المنتهي، بدءًا من الدراسة ثم الاختبارات، وأخيرًا ظهور النتائج، حدد موعد إعلان نتائج الصفوف مسبقًا، ليتم اعتمادها ورفعها رسميًا عبر موقع الوزارة وبوابة المنهل بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الإجابات وترصيد الدرجات، لتظهر رسميًا أمام الطلاب والطالبات عند تمام الساعة الواحدة ظهرا للصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، ولطلبة الصفوف من الأول حتى الثامن، سيتم اعلان نتائجهم يوم الخميس الموافق 30 يونيو عند الساعة 9:30 صباحًا.

وتقييم المواد

وأضافت الوزارة أن نتائج الثانوية العامة ستكون رقمية لمواد المجموعة أ النظرية، على أن تكون مواد المجموعة ب وصفية بالحروف ولا تدخل ضمن المعدل النهائي للطالب، كما تم تحديد نظام استظهار النتائج لباقي الصفوف من الأول إلى الحادي عشر، والتي سيتم استظهارها وصفية بالحروف فقط لجميع مواد المجموعة أ وب، إلا أن جميع النتائج بلا استثناء لجميع الصفوف، سيتم احتساب درجاتها من خلال 5 إجراءات وفق سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات.

رابط بوابة المنهل

وللحصول على نتيجة الصف الثاني عشر يجب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر وزارة التربية والتعليم بوابة: موقع المنهل .

. ثم تسجيل رقم الجلوس أو الرقم الامتحاني.

تسجيل الرقم السري.

الضغط على عرض النتيجة.

مع العلم أن درجة المادة في نهاية العام الدراسي تحسب من أوزان الفصول الدراسية الثلاثة للتقييم التكوين والختامي، ومجموع درجات الطالب تظهر في صورة رقم وحروف بالشهادة حسب الدرجات الحاصل عليها من مواد المجموعة A، بينما تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، ويكون التقييم بالحروف وليس لها درجات، ولا تضاف للمجموع.

نسبة النجاح 94.4%

وفي تطور جديد، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي رسميًا، نتائج الصف الثاني عشر، والتي جاءت بنسبة جيدة جدًا بواقة 94.4% لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للعام الدراسي 2021-2022، ويُمكن الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي لوابة نتائج الوزارة السابق ذكره.